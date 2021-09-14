لاعبو النصر للجماهير: القادم أجمل

المواطن - مروة نبيل

أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن سعادتهم بتجاوز عقبة تراكتور الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

العالمي يتأهل:

ولعب العالمي ضد تراكتور تبريز الإيراني على إستاد خليفة في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الأصفر بهدف دون رد بهدف فينسنت أبو بكر، وتأهله إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وتفاعل الرياضيون مع تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أشادوا بمستوى اللاعبين رغم الغيابات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

لاعبو النصر يحتفلون بالتأهل:

وقام لاعبو النصر بالتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال سلطان الغنام عبر “تويتر”: “الحمد لله على التأهل، ألف مبروك يا عالميين، والقادم أجمل بإذن الله”، وكتب علي الحسن: “ألف مبروك يا جمهور الشمس”.

وكتب عبدالله مادو: “ألف مبروك للجهاز الفني والإداري ولزملائي اللاعبين التأهل لدور الثمانية وبإذن الله القادم أجمل، ومبروك لكم يا جمهور الشمس هذا التأهل، وإن شاء الله نسعدكم في قادم الأيام”، وقال عبدالإله العمري: “الحمد لله دائمًا وأبدًا”.

وقال خالد الغنام عبر حسابه على “سناب شات”: “الحمد لله، ألف مبروك يا عالميين”، وكتب حارس المرمى وليد عبدالله عبر “تويتر”: “الحمد لله، رغم كل الظروف وبعزيمة الرجال تأهل العالمي، ألف ألف ألف مبروك لعشاق الأصفر”.

وعلق علي لاجامي عبر “إنستجرام”: “مبروك التأهل والقادم أفضل”، وقال عبدالرحمن العبيد: “ألف ألف مبروك يا عالميين .. فعلًا النصر حياة… النصر تاريخ.. يستحق عشاق العالمي الفرحة”، واكتفى الحارس أمين بخاري بالتعليق قائلًا: “إلى دور الثمانية”.

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