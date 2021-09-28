قالت وكالة أنباء يونهاب إن هناك نحو 50 مجموعة مدنية رحبت باقتراح رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، يقضي بفرض حظر على تناول لحوم الكلاب.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، قد صرح بأن حكومته قد تضطر إلى النظر في حظر تناول لحوم الكلاب على خلفية نقاش يدور بشأن الممارسات المثيرة للجدل، وكذلك الوعي المتزايد بحماية حقوق الحيوان.

وعقدت الجمعية الكورية لحماية الحيوان و44 مجموعة مدنية محلية أخرى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في سيئول للتعبير عن دعمها لتصريحات مون ورغبته في تحقيق نتائج ملموسة فورية.

وقالت المجموعات المدنية بهذا الشأن: لم يعد من الممكن تأجيل الحظر الذي طال انتظاره لأكل لحوم الكلاب على الرغم من اعتراضات عدد قليل من أصحاب مزارع الكلاب، فيما دعت كل من الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات عملية في أقرب وقت ممكن.

تحسين نظام رعاية الحيوانات الأليفة

وقدم رئيس كوريا الجنوبية اقتراحه الأخير فيما كان رئيس الوزراء كيم بو كيوم يطلعه على خطة الحكومة لتحسين نظام رعاية الحيوانات الأليفة المهجورة، ويدور جدال حاد في كوريا الجنوبية بين نشطاء حقوق الحيوان وأصحاب مزارع الكلاب حول التشريعات التي تحظر ذبح الكلاب بغرض تناول لحومها.

وقد قدم نائب برلماني من الحزب الديمقراطي الحاكم مؤخرًا مشروع قانون يحظر فعليًا قتل الكلاب من أجل بيع لحومها.