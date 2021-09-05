لماذا رفض رينارد استدعاء بديل عبدالله عطيف ؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في حيرة حول تحديد بديل عبدالله عطيف الذي تعرض للإصابة في مباراة فيتنام الخميس الماضي في تصفيات كأس العالم 2022.

وكانت أشعة الرنين المغناطيسي كشفت إصابة عطيف في الغضروف الداخلي للركبة مع وجود كدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

بدلاء عبدالله عطيف في المنتخب السعودي

وفضّل المدرب رينارد عدم استدعاء أي بديل لـ عطيف لوجود كل من عبدالإله المالكي ومحمد كنو وعلي الأسمري وعلي الحسن مما يعني أن مركز لاعب الوسط المدافع به عناصر جيدة لا تحتاج إلى أي بديل.

بجانب أن انضمام البديل قد يؤدي لاحتياجه إلى وقت أطول للانسجام مع باقي العناصر، وهو ما لا يسمح به الوقت خاصة أن مباراة عمان ستكون بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2022.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد عُمان

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب عُمان مساء الثلاثاء في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

يذكر أن عبدالله عطيف سيغيب عن المباريات لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع بعد الكشف عن طبيعة إصابته.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي كان فاز على فيتنام بثلاثية لهدف بالجولة الأولى.

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