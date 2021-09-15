ليفربول يتسلح بـ محمد صلاح أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يحتضن ملعب أنفيلد، معقل نادي ليفربول الذي يضم رفقة صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريق الريدز وميلان، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة بذكريات نهائيي 2005 و2007، وذلك في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعاد ميلان للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب دام 7 سنوات، ووقع في مجموعة قوية تضم ليفربول وأتلتيكو مدريد وبورتو.

وكشف موقع “هوسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، عن التشكيلة الأساسية لكل فريق في مباراة اليوم.

ويقود هجوم ليفربول الثلاثي المعتاد مؤخرًا، ساديو ماني وديوجو جوتا ومحمد صلاح.

بينما يتولى قيادة هجوم ميلان أوليفييه جيرو، في ظل إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

تشكيل ليفربول:

“أليسون بيكر – أندرو روبرتسون – فان دايك – جويل ماتيب – ألكسندر أرنولد – فابينيو تافاريس – هيندرسون – ديوغو ألكانتارا – ساديو ماني – ديوغو جوتا – محمد صلاح”.

تشكيل ميلان :

“ميك مايغنان – لوكاس هيرنانديز – أليسيو رومانيولي – فيكايو توموري – دافيد كالابريا – فرانك كيسييه – ساندرو تونالي – رفائيل لياو – براهيم دياز – أليكسيس ساليمايكيرس – اوليفر جيرو”.

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