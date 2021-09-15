ليفربول يُطمئن الجماهير على إصابة إليوت

المواطن - مروة نبيل

طمأن نادي ليفربول الإنجليزي الجماهير على نجم الفريق الأول لكرة القدم، هارفي إليوت بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة ليدز يونايتد الماضية.

ليفربول يتجاوز ليدز بثلاثية

ولعب الفريق الأول لكرة لقدم بنادي ليفربول ضد ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بفوز الريدز بثلاثية دون رد.

وشهدت المباراة تعرض إليوت صاحب الـ18 عامًا، لخلع في الكاحل، بعد تدخل عنيف من باسكال سترويك مدافع ليدز، وخرج من الملعب محمولًا قبل نقله بعد ذلك إلى المستشفى.

تفاصيل إصابة إليوت

وقال طبيب ليفربول، جيم موكسون في بيان: “نجحنا في التعامل مع الخلع بشكل فوري داخل الملعب، وخضع هارفي لجراحة بعد حدوث قطع للأربطة في الواقعة، سارت الجراحة بنجاح لذا ستبدأ رحلة عودته الآن”.

وتابع: “لن نضع ضغطا عليه عن طريق تحديد جدول زمني للعودة، لكن نستطيع القول بثقة إننا نتوقع أن يشارك مرة أخرى في وقت لاحق من الموسم بعد تنفيذ برنامج التعافي”.

وحصل سترويك على بطاقة حمراء بشكل مباشر، لكنه تقدم بالاعتذار بعد ذلك عبر “انستقرام”، وقال: “ما حدث هو شيء لا أريده لأي شخص”، ورد إليوت قائلًا: “التدخل كان غريبا ولا يستحق بطاقة حمراء.. سأعود قويا بنسبة 100% شكرا على كل الدعم”.

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