ليونيل ميسي يرفض الاحتفال بهدف إيكاردي

المواطن - محمد سمعه

تجاهل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان، الاحتفال بهدف فوز فريقه على نادي ليون مساء أمس الأحد في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وكان البي إس جي حقق فوزًا بصعوبة على ليون بعد تسجيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز من ضربة رأسية في الدقيقة الـ91 من عمر المباراة.

وذكرت شبكة Espn أن ميسي رفض الاحتفال بالهدف وظل صامتًا عكس زملائه في دكة الاحتياط بالفريق الباريسي حيث صفقوا لإيكاردي بعد تسجيله لهدف الفوز.

ليونيل ميسي غاضب !

يذكر أن ميسي كان أثار قبلها الجدل بخروجه غاضبًا من المباراة، بعد قرار استبداله من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو والدفع بالمغربي أشرف حكيمي بدلًا منه في الدقيقة الـ76 من عمر مباراة ليون.

وأكد الفرنسي تيري هنري نجم نادي آرسنال الإنجليزي السابق على أنه يشعر بالغضب الذي أظهره ليونيل ميسي مضيفًا أن النجم الأرجنتيني سيتعود على أجواء الدوري الفرنسي سريعًا وسوف يسجل الأهداف في الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان في الصدارة

ويتواجد البي إس جي في المركز الأول برصيد 18 نقطة، ويليه مارسيليا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ولانس ثالثًا برصيد 12 نقطة، أما ناديا نيس وأنجيه فيتواجدان في المركزين الرابع والخامس برصيد 11 نقطة لكل فريق.

ويحتل ناديا كليرمون ولوريان المركزين السادس والسابع برصيد تسع نقاط، ويتواجد ناديا مونبيليه وليون في المركزين الثامن والتاسع برصيد ثماني نقاط لكل فريق.

أما أندية نانت وريمس وستراسبورج فتحتل المراكز من العاشر إلى الثاني عشر برصيد سبع نقاط لكل فريق.

وتتواجد أندية تروا وموناكو وليل ورين وبوردو في المراكز من الثالث عشر إلى السابع عشر برصيد خمس نقاط لكل فريق.

أما نادي ستاد بريست فيحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، ويتواجد ناديا سانت إيتيان وميتز في المركزين الـ19 والـ20 برصيد 3 نقاط لكل منهما.

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