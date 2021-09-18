مئوية جديدة في انتظار محمد صلاح

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يسعي نجم منتخب مصر محمد صلاح، لاعب ليفربول، لتحقيق رقم قياسي جديد رفقة ناديه الإنجليزي، حال تسجيله اليوم في شباك نادي كريستال بالاس، بالمباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة البريميرليج.

الفرعون المصري محمد صلاح لم يكتفِ بالرقم القياسي التاريخية الأخير الذي حققه منذ بداية مشواره داخل الدوري الإنجليزي، وهو تسجيل 100 هدف بشكل عام في مسابقة البريميرليج، بواقع 98 هدفاً بقميص الريدز ، مقابل هدفين سجلهما مع تشيلسي في وقت سابق، ليعود الفرعون المصري ويغازل مئوية جديدة، من أجل معادلة إنجاز أساطير الريدز روبي فاولر، ستيفين جيرارد ومايكل أوين.

رقم قياسي جديد :

الفرصة ستكون سانحة أمام محمد صلاح من أجل بلوغ الإنجاز التاريخي الذي لم يحققه سوى ثلاثة من أساطير ليفربول، ليكون الفرعون المصري رابع لاعب يصل إلى الرقم القياسي المنتظر، وذلك حال تمكن من تسجيل هدفين في لقاء كريستال بالاس، الذي يقام ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يبحث عن هدفين أمام كريستال بالاس:

روبي فاولر أسطورة ليفربول، يعد الأكثر تسجيلاً بقميص الريدز على مستوى الدوري الإنجليزي، بواقع 128 هدفاً، ثم ستيفين جيرارد أسطورة الريدز ومدرب رينجرز الإسكتلندي فسجل 120 هدفاً في البريميرليج بقميص الفريق الأحمر، وفي المركز الثالث يأتي مايكل أوين صاحب الـ118 هدفاً في المسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن ليفربول سيكون على موعد مع ملاقاة كريستال بالاس، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي، ويخوضها الريدز من المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 10 نقاط، بينما يقف الخصم في المركز الحادي عشر برصيد خمس نقاط.

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