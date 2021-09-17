ماجد عبدالله: مواجهة النصر والهلال لـ سان جيرمان خطوة مميزة

المواطن - محمد سمعه

أعرب ماجد عبدالله، نجم نادي النصر والكرة السعودية السابق، على أن مواجهة فريق واحد مكون من نجوم العالمي والهلال للاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي في الرياض سيكون شيئًا مميزًا.

وغرد ماجد عبدالله قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “حضور باريس سان جيرمان في موسم الرياض بكامل نجومه ومواجهة الهلال والعالمي تعد خطوة مميزة قادها معالي المستشار تركي آل الشيخ التي تؤكد أيضًا أننا موعودين بموسم مبهر”.

مدرب عالمي يقود نجوم الهلال والنصر ضد باريس:

وسيقود مدرب عالمي نجوم الهلال والنصر أمام البي إس جي في المواجهة الكبرى المرتقبة.

وسيلعب البرازيلي تاليسكا و الفرنسي جوميز في فريق واحد ضد ميسي ونيمار ومبابي نجوم باريس سان جيرمان، كما سيعود الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب النصر والمالي يوسف ماريجا لاعب الهلال للعب في فريق واحد بعد تجربة بورتو البرتغالي ، وذلك في مواجهة باريس سان جيرمان.

ملعب المباراة التاريخية سيحدد بوقت لاحق:

وسوف يحدد في وقت لاحق، ملعب موقعة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر ضمن موسم الرياض على أن تكون في ملعب الملك فهد الدولي أو مرسول بارك.

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