مارسيلو سيزار يقود تدريبات النصر

المواطن - مروة نبيل

قاد المدرب البرازيلي مارسيلو سيزار تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء اليوم الأحد.

مارسيلو سيزار يتولى قيادة النصر:

وركز مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم على الجوانب اللياقية، وأدى اللاعبون تدريبات في النادي الصحي، كما اشتمل على الجري بسرعات مختلفة، قبل أم يختتم مارسيلو سيزار الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مارسيلو سيزار لمواجهة نظيره الباطن ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر إقامتها، مساء يوم الخميس المقبل.

وكان يعمل مارسيلو سيزار مساعدًا للمدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا في الفيصلي حتى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يطلب مانو مينيز الاستعانة به في النصر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إقالة مانو مينيز:

وأصدر نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بيانًا، اليوم الأحد، يؤكد إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

وتعرض مانو لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن تتسبب خسارة الفريق أمام الاتحاد بالأمس في قرار الإدارة بإقالته.

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