مانشستر يونايتد في مواجهة صعبة أمام نيوكاسل

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان وبالتحديد محبي الكرة الإنجليزية، صوب ملعب ” أولد ترافورد”، معقل الشياطين الحمر، لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022.

وتعد هذه المواجهة في غاية الأهمية لدى جماهير وعشاق الشياطين الحمر، حيث من المنتظر أن تشهد الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر الصيف الحالي، قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ومن المتوقع أن يشارك كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، ولو كبديل على أقل تقدير، خاصة أنه بدأ تدريباته مع الفريق منذ يوم الأربعاء الماضي فقط.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، بفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبير المتصدر، وفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الوصيف.

أما فريق نيوكاسل يونايتد فيحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن.

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني أولي جونار سولشاير إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، والمضي قدما في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفي نفس الوقت يخشى تعرض لاعبيه للإجهاد، خاصة أنه سيخوض مواجهة يونج بويز السويسري يوم الثلاثاء المقبل في مستهل دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعتمد مانشستر يونايتد على نجمي الوسط بول بوجبا وبرونو فيرنانديز، بالإضافة للمتألق الشاب ماسون جرينوود في الخط الهجومي.

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