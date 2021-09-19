مانشستر يونايتد يتجاوز وست هام في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة وست هام ضد مانشستر يونايتد التي أُقيمت على ملعب لندن الأولمبي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الشياطين الحمر لفوز هام في الوقت القاتل.

وست هام ضد مانشستر يونايتد

وبدأت مباراة وست هام ضد مانشستر يونايتد بشكل سريع، وضغط من الشياطين الحمر، حيث مرت رأسية ماكتوميناي بجوار المرمى عند الدقيقة الرابعة، وكاد الفريق صاحب الأرض أن يهز الشباك عند الدقيقة 22، ولكن أبعد ديفيد دي خيا تسديدة بوين.

وتلقى كريستيانو رونالدو كرة مميزة من بول بوغبا داخل منطقة الجزاء، سددها قوية، ولكن فابيانسكي أمسكها، وسدد برونو فيرنانديز كرة عند الدقيقة 27، إلا أنها اصطدمت بقائم فريق وست هام يونايتد.

ونجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الأول في مباراة وست هام ضد مانشستر يونايتد عند الدقيقة 30 عن طريق سعيد بن رحمة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت باللاعب رافاييل فاران وغيرت اتجاهها.

وتمكن رونالدو من تسجيل التعادل عند الدقيقة 35، بعد متابعته لكرة عرضية من فيرنانديز، ليسدد الكرة بطريقة مميزة، ولكن فابيانسكي تصدى لها، ليتابعها ويهز الشباك، وكاد أن يحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 42، إلا أن الحارس تألق وأبعد كرته.

هدف قاتل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد يونايتد أن يعزز تقدمه بعدما انفرد رونالدو بالحارس وسدد كرة أرضية، ولكن فابيانسكي حولها إلى ركلة ركنية، ومرت رأسية ماجواير بجوار قائم وست هام عند الدقيقة 50.

واستمرت محاولات اليونايتد الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، قبل أن يتمكن لينجارد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 89 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وتألق دي خيا وتصدى لركلة جزاء، لتنتهي مباراة وست هام ضد مانشستر يونايتد بفوز الشياطين الحمر.

ورفع يونايتد رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.

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