‎الرئيسية
الرياضة العالمية
رونالدو يُشعل أسعار تذاكر مباراة يونايتد ونيوكاسل
تشهد ظهوره الرسمي الأول مع الفريق

رونالدو يُشعل أسعار تذاكر مباراة يونايتد ونيوكاسل

2021/09/02
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
رونالدو يُشعل أسعار تذاكر مباراة يونايتد ونيوكاسل رونالدو - المصدر @selecaoportugal
المواطن - مروة نبيل

تدافعت جماهير الشياطين الحمر بأعداد كبيرة للغاية على شراء تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل المقبلة، والتي ستشهد الظهور الرسمي الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

زيادة أسعار التذاكر بسبب رونالدو

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نيوكاسل، يوم السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسببت عودة رونالدو في إثارة موجة فوضوية في الطلب على التذاكر، حيث تشهد مواقع إعادة البيع غير الرسمية الآن أسعارًا تقترب من 700 جنيه إسترليني للتذكرة الواحدة.

وأشارت صحيفة “تايمز”، إلى أن أسعار التذاكر على منصة إعادة البيع “ستوبهوب” وصلت إلى 2500 جنيه إسترليني، ولكن يبدو أنه تم إزالة هذه الأسعار بسرعة من قبل مزود الخدمة.

وأضافت: “وفي موقع آخر لإعادة بيع التذاكر “Live Football Tickets”، أعلن عن توفر 198 تذكرة متاحة للمباراة، بأسعار تتراوح من 265 جنيهًا إسترلينيًا إلى 699 جنيهًا إسترلينيًا، وذلك بسبب رونالدو”.

رونالدو مع مانشستر يونايتد
كريستيانو – المصدر @ManUtd

كما حث مانشستر يونايتد جماهيره على عدم الشراء من مواقع إعادة بيع التذاكر، من أجل تجنب احتمالية مواجهة تعقيدات في الحصول على تذاكرهم.

وقال متحدث النادي لصحيفة “تايمز”: “نستنكر بشدة شراء التذاكر من مصادر غير مصرح بها، هذه التذاكر غالبًا ما تكون غير صالحة، مما يترك المشجعين محبطين وغير قادرين على رؤية المباراة”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @ManUtd

كريستيانو يعود والجماهير تحتفل

وعاد كريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد 3 مواسم قضاها في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وينتظر أن يخوض أول مباراة مع الشياطين الحمر بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وحرصت جماهير مانشستر يونايتد على رفع مجسم كبير للنجم البرتغالي خلال مباراة وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وظلت تهتف باسمه طوال المباراة تعبيرًا عن سعادتها بعودته إلى الفريق مجددًا.

جماهير مانشستر يونايتد
جماهير يونايتد تدعم كريستيانو  – المصدر @ManUtd

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

3 أندية تنافس ريال مدريد على ضم هالاند في 2022

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد