رونالدو يُشعل أسعار تذاكر مباراة يونايتد ونيوكاسل

المواطن - مروة نبيل

تدافعت جماهير الشياطين الحمر بأعداد كبيرة للغاية على شراء تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل المقبلة، والتي ستشهد الظهور الرسمي الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

زيادة أسعار التذاكر بسبب رونالدو

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نيوكاسل، يوم السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسببت عودة رونالدو في إثارة موجة فوضوية في الطلب على التذاكر، حيث تشهد مواقع إعادة البيع غير الرسمية الآن أسعارًا تقترب من 700 جنيه إسترليني للتذكرة الواحدة.

وأشارت صحيفة “تايمز”، إلى أن أسعار التذاكر على منصة إعادة البيع “ستوبهوب” وصلت إلى 2500 جنيه إسترليني، ولكن يبدو أنه تم إزالة هذه الأسعار بسرعة من قبل مزود الخدمة.

وأضافت: “وفي موقع آخر لإعادة بيع التذاكر “Live Football Tickets”، أعلن عن توفر 198 تذكرة متاحة للمباراة، بأسعار تتراوح من 265 جنيهًا إسترلينيًا إلى 699 جنيهًا إسترلينيًا، وذلك بسبب رونالدو”.

كما حث مانشستر يونايتد جماهيره على عدم الشراء من مواقع إعادة بيع التذاكر، من أجل تجنب احتمالية مواجهة تعقيدات في الحصول على تذاكرهم.

وقال متحدث النادي لصحيفة “تايمز”: “نستنكر بشدة شراء التذاكر من مصادر غير مصرح بها، هذه التذاكر غالبًا ما تكون غير صالحة، مما يترك المشجعين محبطين وغير قادرين على رؤية المباراة”.

كريستيانو يعود والجماهير تحتفل

وعاد كريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد 3 مواسم قضاها في صفوف يوفنتوس الإيطالي، وينتظر أن يخوض أول مباراة مع الشياطين الحمر بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وحرصت جماهير مانشستر يونايتد على رفع مجسم كبير للنجم البرتغالي خلال مباراة وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وظلت تهتف باسمه طوال المباراة تعبيرًا عن سعادتها بعودته إلى الفريق مجددًا.

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