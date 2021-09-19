مانشستر يونايتد يفكر في التخلص من 7 لاعبين

المواطن - محمد سمعه

يفكر المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التخلص من 7 لاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

اللاعبون الـ7 الأقرب للرحيل

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية أن المدرب سولشاير استقر على اللاعبين الـ7 الذين سيرحلون وهم ” جيسي لينجارد، إريك بايلي، الفرنسي أنتوني مارسيال، الهولندي فان دي بيك، أليكس تيليس، البرتغالي ديوجو دالوت، فيل جونز”.

خسارة صنعت الأزمات لـ مانشستر يونايتد

وكان جمهور اليونايتد أبدى غضبه الشديد من الإنجليزي جيسي لينجارد وذلك بعد تمريرته الخاطئة في مباراة يونج بويز السويسري الأسبوع الماضي في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا، حيث كلفت هذه التمريرة، اليونايتد كثيرًا بـ خسارة المباراة.

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بـ ريال مدريد الإسباني، مرشح لتدريب مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة Express الإنجليزية أن النرويجي أولي جونار سولشاير مرشح للإقالة في حال استمرت النتائج السيئة للشياطين الحمر بالفترة المقبلة حيث دخل زيدان والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق والإيرلندي برندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي كمرشحين لتدريب مان يونايتد.

وكانت الأزمة بين سولشاير وإدارة مانشستر يونايتد بدأت بعد خسارة الفريق ضد فريق يونج بويز السويسري.

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