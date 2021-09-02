مبابي وفينيسوس يُهددان بقاء هازارد مع الريال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن استمرار النجم البلجيكي إيدين هازارد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة، أصبح غير مضمون.

هازارد قد يرحل

وأشارت صحيفة “ماركا” إلى أنه إذا نجح ريال في ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سواء في يناير المقبل أو بنهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، فإن استمرار هازارد في صفوف المرينغي سيكون محل شك كبير.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد لم يستفد من النجم البلجيكي منذ انضمامه في صيف عام 2019 قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بسبب إصاباته الكثيرة”.

وتابعت: “مع تبقي ثلاثة مواسم في تعاقد اللاعب البلجيكي مع ريال مدريد، فإن مشكلة هازارد لا تقتصر فقط على الصفقة المحتملة بوصول مبابي، بل الانطلاقة القوية لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، وتسجيله 3 أهداف في أول 3 جولات من الليغا”.

وكان ريال مدريد قد حاول التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان تعنتت في بيعه رغم وصول عرض مالي مغر يتجاوز 160 مليون يورو، وفقا لما أكده المدير الرياضي ليوناردو.

ريال مدريد هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منافسات الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم بتحقيق فوز كبير على ألافيس برباعية مقابل هدف، قبل أن يتعادل مع ليفانتي بنتيجة 3/3، وتغلب على ريال بيتيس بهدف دون رد.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع إشبيلية، فالنسيا، برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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