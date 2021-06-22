منتخب بلجيكا يُطمن الريال على هازارد

المواطن - مروة نبيل

اطمأن مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني وجماهيره على نجم المرينغي إيدين هازارد، بعد مشاركته بشكل مستمر مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

هازارد يتألق مع منتخب بلجيكا:

وشارك هازارد مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم في مباراة فنلندا الأخيرة بالكامل، وساهم في فوز “الشياطين الحمر”، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب أو المشاركة لدقائق بسيطة بسبب الإصابات العديدة التي عانى منها.

وجاءت مشاركة هازارد لمدة 90 دقيقة بمثابة الأمر المطمئن لنادي ريال مدريد الإسباني، حيث تُعتبر هذه المرة الأولى التي يُشارك في مباراة كاملة منذ شهر نوفمبر 2019، وتحديدًا أمام مواجهة ريال سوسيداد التي انتهت بفوز المرينغي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولفتت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أنه منذ مباراة ريال سوسيداد وحتى مواجهة منتخب بلجيكا ضد فنلندا مر 576 يومًا، ولم يتمكن إيدين هازارد من المشاركة في 90 دقيقة كاملة سواء مع ريال مدريد أو “الشياطين الحمر”.

وتطمح جماهير ريال مدريد في استمرار مشاركة وتألق إيدين هازارد مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، من أجل استعادة مستواه الذي كان عليه خلال فترة تواجده مع تشيلسي الإنجليزي، قبل أن تُعطل الإصابات مسيرته مع المرينغي منذ الانضمام إليه قبل موسمين.

بلجيكا تحصد العلامة الكاملة:

ونجحت بلجيكا في الفوز على فنلندا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة ضمن منافسات “يورو 2020” بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد فنلندا عند 3 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث.

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