مباراة وست هام ضد مان يونايتد تُعيد بريق دي خيا

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة وست هام ضد مان يونايتد، التي أُقيمت مساء اليوم الأحد، تألقًا لافتًا من حارس مرمى الشياطين الحمر، ديفيد دي خيا بعد نجاحه في التصدي لركلة جزاء بالوقت الحاسم.

وست هام ضد مان يونايتد:

ولعب وست هام ضد مان يونايتد على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الشياطين الحمر لفوز هام في الوقت القاتل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة وست هام ضد مان يونايتد اليوم، وصل رصيد الشياطين الحمر إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.

دي خيا يتألق:

وتألق دي خيا بشكل لافت في مباراة وست هام ضد مان يونايتد اليوم، حيث تصدى لركلة جزاء عند الدقيقة 93 سددها مارك نوبل، حينما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف، ليحافظ على نظافة شباكه ويهدي الشياطين الحمر 3 نقاط.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نجاح دي خيا في التصدي لركلة الجزاء اليوم، يُعد الأول له منذ إبريل عام 2016 أمام روميلو لوكاكو سواء مع مانشستر يونايتد أو المنتخب الإسباني.

وفشل ديفيد دي خيا في التصدي لـ40 ركلة جزاء متتالية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني منذ إبريل 2016، فيما يعتبر تصديه لركلة مارك نوبل اليوم هو الأول له في الدوري الإنجليزي منذ مباراة إيفرتون في أكتوبر 2014.

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