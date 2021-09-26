جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا مؤكدًا أن ذلك أهم نقطة في المرحلة الحالية.

متحدث #وزارة_الصحة: سارعوا باستكمال التحصين للوصول إلى مأمن وسلامة من الجائحة.#واس_عام pic.twitter.com/u7mfBLpOVm — واس العام (@SPAregions) September 26, 2021

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن التحصين بجرعتين مهم حتى نكون في مأمن وسلامة من الجائحة.

نسب التحصين بجرعتين

وكانت وزارة الصحة قد كشفت اليوم عن توزيع حالات التحصين بجرعتين من لقاح كورونا بين مناطق المملكة حيث تصدرت منطقة الباحة المركز الأول بنسبة 67 % فيما جاءت منطقة الرياض في المركز الثاني بنسبة 66.1 % وفي المركز الثالث جاءت المنطقة الشرقية بنسبة 65.5 ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 58.4 % ثم عسير بنسبة 56.1 %.

وكانت أقل نسب المحصنين بجرعتين في مناطق الحدود الشمالية بنسبة 50.5 % والجوف بنسبة 48.9 % ونجران بنسبة 48.9%.

فعالية لقاحات كورونا

وكانت هيئة الصحة العامة “وقاية” أوضحت في وقت سابق أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنون (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة لا قدر الله، وتشير البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين.

أهمية الجرعة الثانية

وحثت هيئة الصحة العامة الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية بمشيئة الله.