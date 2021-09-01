مجلس الصحة الخليجي يُطلق حملة الصحة النفسية للمراهقين

المواطن - واس

أطلق مجلس الصحة الخليجي اليوم، حملة توعوية تحت شعار “الصحة النفسية يبيلها” وتستمر ثلاثة أشهر، وذلك ضمن مبادرات (لك وللحياة)، بهدف زيادة الوعي بالمسببات والأعراض الخاصة بالتوتر والقلق والاكتئاب عند المراهقين، وتعزيز الصحة النفسية لدى المراهقين في دول الخليج، والتشديد على أهمية استشارة مختص في الصحة النفسية إذا دعت الحاجة ، حيث سيُنشر عددٌ من المنتجات التوعوية عبر حسابات المجلس في جميع منصات التواصل الاجتماعي.

محاور الحملة التوعوية

وتُركز الحملة على عدة موضوعات صحية ،منها : زيادة وعي المراهق بطريقة التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية، وتحسين توجه المجتمع نحو الأمراض النفسية والحصول على الرعاية اللازمة، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية النفسية المتخصصة للمراهقين المتوفرة في دول الخليج، إضافة إلى دعم الأهالي بمهارات التواصل الفعال مع أبنائهم المراهقين، وتوفير الأدوات التمكينية لتعزيز التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية وغيرها.

توعية أفراد المجتمع

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود مجلس الصحة الخليجي لتوعية جميع أفراد المجتمع بدول المجلس بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية السليمة المبنية على أسس علمية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.

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