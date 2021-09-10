محمد الشلهوب: اعتزالي لن يُغير من حبي لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

استعاد محمد الشلهوب، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال سابقًا، ذكرى مرور عام على اعتزاله كرة القدم في سبتمبر من عام 2020.

محمد الشلهوب يعلق بعد أول سنة من الاعتزال:

ونشر الشلهوب مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” معلقًا عليه وقائلًا: “اعتزالي لن يغير من حبي لـ الهلال، سأظل مشجعًا له للأبد، ومهما اختلفت الوسيلة”.

وكان المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض كتب تغريدة مؤثرة حول اعتزال الشلهوب آنذاك وذلك بعد تتويج أزرق العاصمة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

33 بطولة لـ الشلهوب الموهوب:

وغرّد فارس عوض عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مسيرة 40 عامًا ومجد 33 بطولة جائزة الأسطورة، التاريخ، الألقاب، الأرقام، الأخلاق، الإخلاص، القدوة، النموذج، الذهب ميدالية المركز الأول لا تتذكر وجهه إلا وهو يحتفل ببطولة ويعانق كأسها، هذا الذي يستحق فعلًا أن يكون حفل اعتزاله في الملعب والمنصة علامة التصفيق محمد الشلهوب، وإن اعتزل لن يغادر القلوب”.

يذكر أن فهد بن نافل رئيس الهلال كان كشف عن وعده لـ الشلهوب وذلك بعد اعتزاله كرة القدم قبل سنة من الآن.

وقال ابن نافل في تصريحات تلفزيونية لـ برنامج “كورة” وقتها: “مكان الشلهوب محجوز داخل الهلال للعمل في الجانب الإداري”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة