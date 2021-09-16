محمد صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على ميلان في الأبطال

المواطن ـ إسلام البشبيشي

حقق فريق ليفربول الانجليزي فوزًا مثيرًا على نظيره ميلان الإيطالي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الريدز تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي فيكايو توموري لاعب الروسونيري بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة.

وظل الروسونيري يحاول بكل قوة لينجح اللاعب الكرواتي أنتي ريبتش في إضافة الهدف الأول للروسونيري بطريقة جميلة في الدقيقة الـ42 ثم بعدها بدقيقتين أضاف اللاعب الإسباني إبراهيم دياز ثاني الأهداف لـ ميلان بعد خطأ قاتل من دفاعات الريدز.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 48، بينما جاء الثالث عن طريق روبرتو فيرمينيو.

الروسونيري يعود بعد غياب دام 7 سنوات:

ويعود الروسونيري للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد غياب دام 7 سنوات، كما نجح الروسونيري من قبل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2007 على حساب فريق ليفربول في المباراة النهائية التي أُقيمت في اليونان.

ورفع ليفربول رصيده إلي 3 نقاط بعد فوز اليوم، بينما تجمد رصيد ميلان بدون نقاط.

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