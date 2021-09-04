محمد صلاح يُزين قائمة ليفربول بـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

زيّن المصري محمد صلاح قائمة الفريق الكروي الأول لفريق ليفربول الإنجليزي المشاركة بـ دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022.

ويقع ليفربول في المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال، التى تضم بجوارهم كلًّا من؛ (أتلتيكو مدريد الإسباني – ميلان الإيطالي – بورتو البرتغالي).

قائمة ليفربول:

وجاءت قائمة الريدز مكونة من : “حراسة المرمى: أليسون بيكر، أدريان، كيليهر، خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، كوستاس تسيميكاس، أندي روبرتسون، جويل ماتيب، ناثانيل فيليبس، ترينت ألكسندر أرنولد”.

وفي خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جيمس ميلنر، نابي كيتا، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، جوردان هندرسون، ألكسندر تشامبرلين.

وبخط الهجوم : محمد صلاح، تاكومي مينامينو، دييجو جوتا، ديفوك أوريجي، هارفي إليوت.

خطوة تفصل محمد صلاح عن رقم قياسي:

وفي وقت سابق، أصبح صلاح، قريبًا من تحقيق رقم قياسي جديد وذلك بعد أن أحرز هدفًا في شباك تشيلسي السبت الماضي، خلال لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”ميرور” البريطانية: إن صلاح وصل إلى 127 هدفًا مع ليفربول في 206 لقاءات في مختلف البطولات، كما نجح صلاح في إحراز 17 ركلة جزاء متتالية لفريق ليفربول.

وأشارت إلى أن صلاح أصبح على بُعد ركلة واحدة ليعادل إنجاز اللاعب يان مولبي لاعب ليفربول السابق الذي سجل 18 ركلة جزاء متتالية بقميص ليفربول.

يذكر أن مسيرة مولبي مع ليفربول امتدت إلى 12 عامًا سجل خلالهم 61 هدفًا منهم 42 هدفًا من ركلة جزاء.

وسجل صلاح حتى الآن هدفين مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بموسم 2021/ 2022.

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