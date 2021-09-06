محمد نور: حفل اعتزالي قريبًا

المواطن - مروة نبيل

يطمح نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور في إقامة حفل اعتزاله خلال الفترة المقبلة، كاشفًا في الوقت ذاته أفضل اللاعبين والمدربين في العالم.

محمد نور يؤكد إقامة حفل اعتزاله قريبًا

وتحدث محمد نور عن الموعد المتوقع لمباراة اعتزاله خلال برنامج “أحمد شو” المذاع على موقع “يوتيوب”، قائلًا: “حفل اعتزالي قريب جدًا إن شاء الله يكون خلال هذا العام”.

وعلق النجم الاتحادي السابق على هدف الأخضر في مونديال 2006، قائلًا: “الهدف الذي سجله ياسر القحطاني في شباك منتخب تونس خلال منافسات بطولة كأس العالم 2006 كُنا متدربين عليه”.

وشدد محمد نور على أنه يُفضل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو على نظيره الإسباني بيب غوارديولا، والفرنسي زين الدين زيدان على أندريس إنيستا، يُفضل المدافع الإسباني سيرجيو راموس على الهولندي فان دايك، فيما أكد تفضيله للأرجنتيني ليونيل ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

نور مسيرة من الإنجازات

ويُعد محمد نور من أبرز لاعبي نادي الاتحاد والمنتخب السعودي سابقًا، حيث إنه صاحب مسيرة ذهبية مليئة بالبطولات، إلا أن أزمة المنشطات تسببت في اعتزاله اللعب، وختام مشواره في الملاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعتبر نور هو أكثر لاعب داخل السعودية تحقيقًا للقب الدوري السعودي، حيث نجح في التتويج بالبطولة 8 مرات، 7 مرات بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ومرة واحدة مع النصر، وذلك بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية والقارية مع العميد.

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