مخالفون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة

المواطن - الرياض
كشف الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/W5ERRyK648
— الأمن العام (@security_gov) September 14, 2021
قضايا جنائية:
وتم القبض على 4 مقيمين، نفذوا 20 عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة، وكذلك القبض على مواطنَين في مكة المكرمة تورطا بارتكاب قضايا جنائية تمثلت في سرقة مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية.
سلب وسطو:
كما نجح الأمن في الإطاحة بمواطنَين ارتكبا 5 قضايا جنائية بمحافظة جدة، تمثلت في سلب العمالة، كما ارتكبا جريمة سطو على مؤسسة تجارية وسرقتها، وكذلك تم القبض على مقيم في محافظة بحرة تورط بارتكاب 13 حادثة جنائية تمثلت في سرقة المركبات بوضع التشغيل.
شارك الخبر