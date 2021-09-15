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مخالفون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة
منهم 4 مقيمين نفذوا 20 عملية نصب واحتيال

مخالفون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة

2021/09/15
الساعة 12:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مخالفون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة
المواطن - الرياض

كشف الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

قضايا جنائية: 

وتم القبض على 4 مقيمين، نفذوا 20 عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة، وكذلك القبض على مواطنَين في مكة المكرمة تورطا بارتكاب قضايا جنائية تمثلت في سرقة مركبة وأجهزة وقواطع كهربائية.

سلب وسطو: 

كما نجح الأمن في الإطاحة بمواطنَين ارتكبا 5 قضايا جنائية بمحافظة جدة، تمثلت في سلب العمالة، كما ارتكبا جريمة سطو على مؤسسة تجارية وسرقتها، وكذلك تم القبض على مقيم في محافظة بحرة تورط بارتكاب 13 حادثة جنائية تمثلت في سرقة المركبات بوضع التشغيل.

 


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