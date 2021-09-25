أصبح نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، يفكر في التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري.

النصر يبحث عن مدرب جديد مناسب لـ الفريق:

ويبحث العالمي عن ضم مدرب جيد للفريق الأول، وذلك بعد إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز.

وبحسب وسائل إعلامية مصرية فإن رينيه فايلر يستمع حاليًّا لمفاوضات إدارة العالمي للتعاقد معه في حال لم يوفق العالمي في التعاقد مع الفرنسي رودي غارسيا مدرب نادي ليون الفرنسي السابق.

ما يطلبه جمهور العالمي:

ويرغب جمهور النصر في كسب الوقت وحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول، قبل مواجهة نادي الوحدة الإماراتي يوم 16 أكتوبر المقبل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان السويسري رينيه فايلر رحل عن تدريب الأهلي المصري في أكتوبر من عام 2020 لظروف عائلية خاصة، وذلك بعد أن قاد الأهلي للفوز بـ الدوري المصري ولقب السوبر المحلي خلال فترته القصيرة مع المارد الأحمر.