رُشح المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي ضمك، لتدريب النصر أو الشباب أو الأهلي خلال الفترة المقبلة.

المدرب الجزائري مُرشح لتدريب 3 أندية سعودية:

وكانت تقارير كشفت عن ترشح المدرب نور الدين بن زكري لتدريب النصر أو الشباب أو الأهلي، في ظل النتائج المتراجعة للأندية الـ3 حيث أقال أصفر العاصمة مدربه البرازيلي مانو مينيز، بجانب وجود رغبة من جمهوري الأهلي والشباب لإقالة المدربين هاسي وشاموسكا.

وعلق صالح الداود لاعب الشباب والمنتخب السعودي السابق قائلًا: “نور الدين زكري درب وفاق سطيف ومولودية الجزائر وجاب بطولات محلية وإفريقية وهذه أندية جماهيرية وتحت الضغط يعمل أي مدرب وابن زكري ابن المدرسة الإيطالية”.

ورد مدرب ضمك السابق قائلًا: “أخي صالح الكثير لا يعرف عني هذه الحقائق”.

النصر يبحث عن مدرب عالمي ذي اسم كبير:

جدير بالذكر أن نور الدين بن زكري كان رحل عن تدريب نادي ضمك في عام 2019، كما سبق له تدريب نادي الفيحاء ونادي أهلي شندي السوداني.

ويبحث نادي النصر عن ضم مدرب عالمي ذي اسم كبير لتدريب الفريق الأول بعد إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز، كما لا تفكر إدارة الأهلي وكذلك إدارة الشباب في إقالة المدربين الألباني هاسي والبرازيلي شاموسكا.