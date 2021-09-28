لا تزال جماهير نادي النصر تنتظر اسم المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز.

سبب قلق جماهير النصر من قدوم أروابارينا

وكانت جماهير أصفر العاصمة شعرت بالصدمة والغضب، بعد تداول أنباء حول وجود اهتمام من إدارة مسلي آل معمر للتعاقد مع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب نادي بيراميدز المصري السابق.

وتمت إقالة المدرب أروابارينا صاحب الـ47 عامًا من ناديي شباب أهلي دبي الإماراتي ثم بيراميدز المصري، كما لم يحقق أي نجاحات مميزة في مسيرته التدريبية مع الأندية التي سبق أن أشرف عليها فنيًا.

بيراميدز تجربة لم ينجح أروابارينا فيها

ولم يتمكن أروابارينا من تحقيق أي نجاح يُذكر مع فريق بيراميدز رغم وجود تشكيلة مميزة من كبار اللاعبين يتصدرهم ثلاثي الأهلي المصري السابق عبدالله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي بجانب أبرز موهبة صاعدة في الكرة المصرية إبراهيم عادل.

ولم ينجح بيراميدز مع أروابارينا في تحقيق الفوز في عدد كبير بالمباريات حيث خاض المدرب الأرجنتيني مع الفريق المصري 37 مباراة في مختلف المسابقات، حقق الفوز في 18 مباراة وخسر في 12 مباراة وتعادل في 7 مواجهات.

وكان النصر أقال المدرب البرازيلي مانو مينيز السبت قبل الماضي، بعد الخسارة من نادي الاتحاد بالجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.