مستجدات اللقاح والتحديثات الأمنية بمؤتمر كورونا اليوم

المواطن - الرياض

تنظم وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.

مستجدات لقاح كورونا:

ويكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال المؤتمر، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية للجائحة، بالإضافة إلى مستجدات اللقاح والإجابة عن أبرز الشائعة وعرض أبرز الإحصائيات الصحية.

التحديثات الأمنية:

بينما يتناول المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي، حيث يتناول التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

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