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مستجدات اللقاح والتحديثات الأمنية بمؤتمر كورونا اليوم

مستجدات اللقاح والتحديثات الأمنية بمؤتمر كورونا اليوم

2021/09/12
الساعة 12:08 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مستجدات اللقاح والتحديثات الأمنية بمؤتمر كورونا اليوم
المواطن - الرياض

تنظم وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة فيروس كورونا، وذلك بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.

مستجدات لقاح كورونا:

ويكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال المؤتمر، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية للجائحة، بالإضافة إلى مستجدات اللقاح والإجابة عن أبرز الشائعة وعرض أبرز الإحصائيات الصحية.

التحديثات الأمنية:

بينما يتناول المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي، حيث يتناول التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

مستجدات اللقاح والتحديثات الأمنية بمؤتمر كورونا اليوم - المواطن


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