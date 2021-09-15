مشكلة تواجه مدرب الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، سيواجه مشكلة وذلك بعد إصابة كل من سلمان الفرج وسالم الدوسري في مباراة استقلال طهران الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

إصابة مقلقة لـ سلمان الفرج وسالم الدوسري:

وكان الفرج وسالم الدوسري شاركا في فوز الهلال على استقلال طهران مساء أول أمس الاثنين، حيث أعلن الزعيم مساء أمس الثلاثاء عن خضوع سلمان الفرج لفحوصات طبية بعد إصابته بكدمة في أسفل القدم.

وأدى الفرج اليوم الأربعاء جلسة علاجية في عيادة النادي في موضع الإصابة، حيث قد يكون من الصعب إشراكه هو أو سالم الدوسري في مباراة الاتفاق يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كيف سيتصرف مدرب الهلال ؟

وسيبحث جارديم عن اختيار البديلين المناسبين لتعويض غياب الفرج والدوسري المنتظر، حيث قد يدفع بـ محمد كنو وناصر الدوسري في خط الوسط مع وجود كاريلو بجانب جوميز وماريجا في خط الهجوم.

وفي سياق آخر، تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال في الجولة الخامسة.

وانتظم اللاعب محمد الكويكبي في تدريبات فارس الدهناء اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة أزرق العاصمة السبت المقبل دوريًّا.

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