مصر للطيران تتعرض لمحاولات سرقة

المواطن - متابعة

رصد قطاع المعلومات بشركة مصر للطيران العديد من محاولات الاحتيال لسرقة بيانات الشركة عبر رسائل بريد إلكتروني.

روابط:

وقالت الشركة: إن “الرسائل تحتوي على روابط Links أو مرفقات attachments pdf بلسم imaging devices تتضمن معلومات مزيفة ومختلطة تخص الشركة، وبمجرد الضغط عليها يتم اختراق الحساب وسحب بياناته”.

مصر للطيران تحذر:

وطلبت من جميع العاملين عدم الضغط على أي رابط أو فتح مرفق لملف pdf إلا بعد التأكد من أنه من مصدر موثوق، وفي حال الشك بأي رسالة يتم إرسالها على إيميل تابع للشركة يجب التأكد من سلامة الرسالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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