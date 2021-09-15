مصير أنسيلمو حول المشاركة في مباراة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور نادي النصر، مشاركة الصفقة الجديدة للفريق الكروي الأول، وهو اللاعب البرازيلي أنسيلمو وذلك أمام نادي الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنسيلمو لا يشارك آسيويًّا مع النصر:

وكان المدرب البرازيلي مانو مينيز قرر استبعاد لاعب نادي الوحدة السابق من القائمة الآسيوية للعالمي بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

ولكن الصورة التي نشرها نجم النصر عبر خاصية Story في حسابه في الإنستجرام، تؤكد على جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة نادي الاتحاد، وذلك بعد أن فقد الكثير من وزنه استعدادًا للمشاركة مع العالمي.

توقيت مباراة النصر والاتحاد :

وسوف تُقام مباراة النصر والاتحاد على ملعب مرسول بارك في الرياض مساء السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت جماهير نادي الاتحاد أكدت في وقت سابق عبر “تويتر” على أنها سعيدة بعدم تعاقد إدارة أنمار الحائلي مع اللاعب البرازيلي كون وزنه زائدًا وجسده ليس مثاليًّا للعب كرة القدم، ليطمئن اللاعب البرازيلي جماهير النصر بنشر صورة له عبر خاصية وهو في حالة بدنية جيدة مع مدرب الأحمال الخاص به.

يذكر أن أنسيلمو كان انضم إلى النصر على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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