تلقى المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، خبرًا سارًّا وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبلة.

العبود يزين تدريبات الاتحاد:

وشارك عبدالرحمن العبود في تدريبات العميد بعد تحسن إصابته في المفصل، وذلك وفقًا للإعلامي علاء سعيد.

وكان العبود ساهم في فوز الاتحاد على النصر بالجولة الخامسة من دوري المحترفين، حيث سجل الهدف الأول للعميد في شباك وليد عبدالله حارس النصر.

ملعب عبدالله الفيصل يحتضن الديربي بعد 9 سنوات:

وكانت لجنة المسابقات بـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت نقل مباراة ديربي جدة من الجوهرة المشعة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ديربي جدة الأخير على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل أُقيم في 31 أكتوبر من عام 2012 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ووقتها فاز الأهلي على العميد بثنائية دون رد، ليصعد إلى النهائي القاري لمواجهة فريق أولسان الكوري الجنوبي، ثم خسر الراقي في النهائي.