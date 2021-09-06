منتخب السعودية جاهز لمواجهة عمان

المواطن - مروة نبيل

اختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهته المرتقبة ضد عمان.

منتخب السعودية يختتم استعداداته:

وأجرى الأخضر الحصة التدريبية على ملعب مجمع السلطان قابوس، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغرة، قبل أن يختتم رينارد التدريبات بمناورة تكتيكية.

وحرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، ونائبه، خالد الثبيتي، على متابعة تدريبات الأخضر اليوم، لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل مباراة السعودية ضد عمان، أملًا في مواصلة التألق وتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل إلى مونديال 2022.

على الجانب الآخر، أجرى لاعبو ومنسوبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم اليوم فحص فيروس كورونا، وذلك تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

السعودية ضد عمان:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، ويدخل المنتخبان المباراة بهدف خطف الثلاث نقاط.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، فيما فجرت عمان مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبها على اليابان بهدف دون رد.

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