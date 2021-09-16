منتخب السعودية يصعد 5 مراكز بتصنيف فيفا

المواطن - مروة نبيل

تقدم منتخب السعودية الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد للمنتخبات عن شهر سبتمبر، الذي أُعلن عنه، قبل قليل.

منتخب السعودية يتقدم في التصنيف

وصعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم 5 مراكز في تصنيف فيفا الجديد، ليحتل المركز رقم 56 عالميًا، والسادس على الصعيد العربي والآسيوي بـ1406.34 نقطة.

وكان يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الـ61 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر أغسطس، إلا أن تألق الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 جعله يتقدم في التصنيف الجديد.

وعلى الصعيد العربي، يحتل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم الصدارة، يليه الجزائر، ثم المغرب، وجاءت قطر في المركز الرابع، وتراجع المنتخب المصري ليحتل المركز الخامس والـ48 عالميًا.

وجاء ترتيب المنتخبات الأوائل على الصعيد الآسيوي كالتالي؛ إيران في الصدارة، ثم اليابان، يليه منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، وحلت كوريا الجنوبية رابعة، ثم قطر في المركز الخامس.

بلجيكا تتصدر

وحافظ منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم على صدارة تصنيف فيفا لشهر سبتمبر بـ1832.33 نقطة، ثم البرازيل بـ1811.73، وحقق المنتخب الإنجليزي قفزة كبيرة، ليتقدم إلى المركز الثالث بـ1755.44 نقطة.

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