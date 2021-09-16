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منتخب السعودية يصعد 5 مراكز بتصنيف فيفا
بعد تألقه في تصفيات كأس العالم

منتخب السعودية يصعد 5 مراكز بتصنيف فيفا

2021/09/16
الساعة 1:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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منتخب السعودية يصعد 5 مراكز بتصنيف فيفا لاعبو الأخضر - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

تقدم منتخب السعودية الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد للمنتخبات عن شهر سبتمبر، الذي أُعلن عنه، قبل قليل.

منتخب السعودية يتقدم في التصنيف

وصعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم 5 مراكز في تصنيف فيفا الجديد، ليحتل المركز رقم 56 عالميًا، والسادس على الصعيد العربي والآسيوي بـ1406.34 نقطة.

وكان يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الـ61 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر أغسطس، إلا أن تألق الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 جعله يتقدم في التصنيف الجديد.

المنتخب السعودي ضد عمان
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

وعلى الصعيد العربي، يحتل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم الصدارة، يليه الجزائر، ثم المغرب، وجاءت قطر في المركز الرابع، وتراجع المنتخب المصري ليحتل المركز الخامس والـ48 عالميًا.

وجاء ترتيب المنتخبات الأوائل على الصعيد الآسيوي كالتالي؛ إيران في الصدارة، ثم اليابان، يليه منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، وحلت كوريا الجنوبية رابعة، ثم قطر في المركز الخامس.

منتخب مصر
لاعبو المنتخب المصري – المصدر @EFA

بلجيكا تتصدر

وحافظ منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم على صدارة تصنيف فيفا لشهر سبتمبر بـ1832.33 نقطة، ثم البرازيل بـ1811.73، وحقق المنتخب الإنجليزي قفزة كبيرة، ليتقدم إلى المركز الثالث بـ1755.44 نقطة.


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