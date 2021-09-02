موديرنا تطلب ترخيصاً لجرعة ثالثة في أمريكا

المواطن - متابعة

أعلنت شركة موديرنا، أمس الأربعاء، أنها قدمت إلى وكالة الأدوية الأمريكية بيانات أولية للحصول على ترخيص بإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لموديرنا، في بيان “يسعدنا الشروع بعملية طلب الترخيص”، متعهداً أن تظل شركته تسبق الفيروس بمسافات.

نتائج اختبارات:

وأوضح بانسل أن شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية قدّمت إلى الوكالة نتائج اختبارات أجريت على ما يقرب من 350 مشاركاً تلقّوا هذه الجرعة المعزّزة بعد ستّة أشهر من الجرعة الثانية.

وبحسب البيان فإن هذه الجرعة المعززة تحتوي على 50 ميكروغراماً من اللّقاح، أي نصف كمية الجرعة الأولى كما الثانية، ولفتت موديرنا إلى أن مستويات الأجسام المضادّة التي تكافح الفيروس ضعفت بشكل ملحوظ بعد قرابة ستة أشهر من الجرعة الثانية.

وأضافت أنه بعد جرعة ثالثة، تم الوصول إلى مستوى مماثل من الأجسام المضادة وهذا الأمر ينطبق على كل الفئات العمرية.

ردود أفعال مشابهة:

وبالنسبة إلى ردود فعل الأجسام على هذه الجرعة المعززة فهي مشابهة للجرعتين الأوليين.

وقالت موديرنا إنها ستقدّم “في الأيام المقبلة” هذه البيانات إلى وكالة الأدوية الأوروبية والهيئات الناظمة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

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