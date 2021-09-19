موعد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباريات اليوم الأحد، بمجموعة من اللقاءات المثيرة والمميزة في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الإنجليزي والفرنسي والإسباني والإيطالي.

توقيت أهم مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

المواجهة الأولى ستكون بين فريقي مانشستر يونايتد وويست هام يونايتد وتنطلق في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، في الدوري الإنجليزي، بينما المواجهة الكبرى ستكون بين فريقي تشيلسي وجاره توتنهام في ديربي لندن بـ الدوري الإنجليزي، حيث تبدأ المباراة في السادسة والنصف من مساء اليوم.

وفي الدوري الإيطالي، سيواجه روما خصمه فريق فيرونا في تمام السابعة مساءً، بينما يُقام كلاسيكو الدوري الإيطالي بين فريقي يوفنتوس وميلان في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

وفي الدوري الإسباني، سيواجه ريال مدريد منافسه فالنسيا في العاشرة مساءً حيث تُقام المباراة على ملعب الميستايا معقل فالنسيا.

أما في الدوري الفرنسي فسوف تُقام مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

نتائج مباريات أمس

وكانت أبرز مباريات أمس السبت، انتهت بفوز آرسنال على بيرنلي بهدف دون رد، وفوز ليفربول على كريستال بالاس بثلاثية دون رد، وتعادل مانشستر سيتي مع نادي ساوثهامبتون بدون أهداف في الدوري الإنجليزي، وفي الدوري الإيطالي فاز إنتر ميلان على بولونيا بسداسية لهدف.

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