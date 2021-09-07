المواطن - الرياض

كشف مركز قياس عن موعد فتح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية، فيما تتواصل عملية اختبارات المرحلة الأولى والتي انطلقت يوم أمس 6/9/2021 وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/9/2021.

موعد اختبار القدرة المعرفية

وقال مركز قياس ردًا على استفسار أحد المستفيدين إنه سيتم فتح التسجيل للقدرة المعرفية الفترة الثانية في يوم الاثنين 2021-9-13م.

أهداف القدرة المعرفية

ويهدف الاختبار لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص، وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم أيضًا في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، وكذلك على نقاط الضعف في القدرات المحددة، فضلًا عن مساعدته في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

موعد اختبار الفترة الثانية

وأوضح مركز قياس أن الفترة الثانية من اختبارات القدرة المعرفية ستعقد في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريبًا، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية (Numerical Ability) والقدرة الاستدلالية (Logical Reasoning) والقدرة المكانية (Spatial Ability) والقدرة اللفظية (Verbal Ability)، كما يمكن التسجيل فيه عبر الرابط.

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