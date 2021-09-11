موعد مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يستعد نادي الهلال، لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره نادي الاستقلال يوم الاثنين المقبل، على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا.

وتأهل نادي الهلال إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بعدما حصل على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز في مجموعات غرب آسيا.

وجمع الهلال 10 نقاط من ست مباريات في دور المجموعات، وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام المتصدر استقلال دوشنبه الطاجيكي، بينما حصد شباب الاهلي دبي الإماراتي وأجمك الأوزبكي 7 نقاط.

ويدخل الهلال مواجهة استقلال طهران بقيادة المدرب الفرنسي ليوناردو جارديم وعينه على اقتناص بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من أجل مواصلة البحث عن تحقيق اللقب الآسيوي الثالث للزعيم، والثاني في آخر 3 سنوات.

وستكون مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، الفرصة الأخيرة لجارديم لأنه في حال خسر الزعيم بطاقة التأهل لدور الثمانية آسيويًا فستكون إقالته حاضرة.

على الجهة المقابلة، حجز نادي استقلال طهران الإيراني مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ، بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، على حساب الدحيل القطري وأهلي جدة السعودي، والشرطة العراقي.

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا:

يحين موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا، يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة، 6:00 بتوقيت السعودية.

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