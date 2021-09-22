يترقب جمهور الكرة الإنجليزية، قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي ظهر السبت المقبل.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

وستنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت إنجلترا، حيث تُقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي في لندن.

ويسعى مان سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى تحقيق الفوز ثأرًا من الخسارة ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الماضي بهدف دون رد سجله، اللاعب الألماني كاي هافرتز في الشوط الأول في النهائي الشهير الذي أُقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

تشيلسي في الصدارة والسيتي خامسًا

وقبل مواجهة السيتي، يحتل فريق تشيلسي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مان سيتي خامسًا برصيد 10 نقاط.

وتنطلق 6 مباريات السبت المقبل بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي مع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي وهم ” مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، إيفرتون ضد نوريتش سيتي، ليدز يونايتد ضد ويست هام يونايتد ، ليستر سيتي ضد بيرنلي، واتفورد ضد نيوكاسل يونايتد، برينتفورد ضد ليفربول”.

يذكر أن المدرب الإسباني جوارديولا كان دخل في خلاف مع جماهير مان سيتي وذلك بسبب توجيهه للتعليمات الفنية للاعب الجزائري رياض محرز خلال مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز السيتي بسداسية مقابل ثلاثة أهداف.