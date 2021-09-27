تنطلق غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الثانية بـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022.

توقيت مباريات الغد

وتُقام مباراتا ” أياكس الهولندي وبيشكتاش التركي” و ” إنتر ميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني” غدًا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

بينما تُقام 6 مباريات وهم ” ميلان الإيطالي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني” و ” ريال مدريد الإسباني ضد شيريف المولدوفي” و ” بوروسيا دورتموند الألماني ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي” و ” باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي” و ” بورتو البرتغالي ضد ليفربول الإنجليزي” و ” لايبزيج الألماني ضد كلوب بروج البلجيكي” وجميع تلك المباريات تُقام مساء الغد في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022

وجاءت المجموعة الأولى بعد قرعة دوري أبطال أوروبا مكونة من: “مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني كلوب بروج البلجيكي”.

المجموعة الثانية: “أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، ميلان الإيطالي”.

المجموعة الثالثة: “سبورتينج لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس الهولندي، بيشكتاش التركي”.

المجموعة الرابعة: “إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني، فريق شريف من مولدوفيا”.

المجموعة الخامسة: “بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي، دينامو كييف الأوكراني”.

المجموعة السادسة: “فياريال الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة السابعة: ” ليل الفرنسي، إشبيلية الإسباني، سالزبورغ النمساوي، فولفسبورج الألماني”.

المجموعة الثامنة: “تشيلسي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، زينيت الروسي، مالمو السويدي”.