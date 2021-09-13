موعد مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تبدأ غدًا الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022.

وتُقام مباراتا ” إشبيلية الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي” و ” يونج بويز السويسري ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي” في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

6 مباريات بوقت واحد

أما مباريات” تشيلسي الإنجليزي وزينيت الروسي، برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي، ليل الفرنسي وفولفسبورغ الألماني، دينامو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي، مالمو السويدي ويوفنتوس الإيطالي” فسوف تُقام جميعًا في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022 كشفت عن مواجهات نارية في دور المجموعات يوم 26 أغسطس الماضي.

قرعة دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا

وجاءت المجموعة الأولى بعد قرعة دوري الأبطال مكونة من: “مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني كلوب بروج البلجيكي”.

المجموعة الثانية: “أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، ميلان الإيطالي”.

المجموعة الثالثة: “سبورتينج لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس الهولندي، بيشكتاش التركي”.

المجموعة الرابعة: “إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني، فريق شريف من مولدوفيا”.

المجموعة الخامسة: “بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي، دينامو كييف الأوكراني”.

المجموعة السادسة: “فياريال الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة السابعة: ” ليل الفرنسي، إشبيلية الإسباني، سالزبورغ النمساوي، فولفسبورج الألماني”.

المجموعة الثامنة: “تشيلسي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، زينيت الروسي، مالمو السويدي”.

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