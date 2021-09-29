تنطلق غدًا الخميس مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2021/2022.

توقيت مباريات الغد

وتبدأ 8 لقاءات في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام لقاءات ” سبارتا براغ التشيكي ضد جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، ليون الفرنسي ضد بروندبي الدنماركي، ريال سوسيداد الإسباني ضد موناكو الفرنسي، غراتس النمساوي ضد آيندهوفن الهولندي، رويال أنتويرب البلجيكي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليجيا وارسو البولندي ضد ليستر سيتي الإنجليزي، نابولي الإيطالي ضد سبارتاك موسكو الروسي، فنربخشة التركي ضد أولمبياكوس اليوناني”.

بينما تُقام 8 مباريات في تمام العاشرة من مساء الغد بتوقيت المملكة وهم ” سيلتيك الإسكتلندي ضد باير ليفركوزن الألماني، فرينكفاروزي المجري ضد ريال بيتيس الإسباني، لودجوريتس البلغاري ضد النجم الأحمر الصربي، سبورتينج براجا البرتغالي ضد ميتييلاند الدنماركي، جينك البلجيكي ضد دينامو زغرب الكرواتي، ويست هام يونايتد الإنجليزي، ضد رابيد فيينا النمساوي، لاتسيو الإيطالي ضد لوكوموتيف موسكو الروسي، مارسيليا الفرنسي ضد غلطة سراي التركي”.

نتائج الجولة الأولى

وكانت لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ الدوري الأوروبي أُقيمت يومي 15 و 16 سبتمبر الجاري، حيث فاز ليجيا وارسو البولندي على سبارتاك موسكو الروسي بهدف دون رد، بينما فاز باير ليفركوزن على فريق فرينكفاروزي المجري، وفاز ريال بيتيس على نادي سيلتيك وتعادل ميتييلاند مع نادي لودجوريتس.

أما النجم الأحمر فانتصر على نادي سبورتينج براجا وفاز ويست هام يونايتد على نادي دينامو زغرب بينما فاز جينك على رابيد فيينا، وتعادل مارسيليا مع فريق لوكوموتيف وفاز غلطة سراي على نادي لاتسيو، وتعادل سبارتا براج مع فريق بروندبي، بينما فاز موناكو على نادي جراتس النمساوي، وفاز أوليمبياكوس على أنتويرب، بينما تعادل فرانكفورت مع فريق فنربخشة، وفاز ليون على نادي جلاسكو رينجرز، وتعادل نادي آيندهوفن مع فريق ريال سوسيداد بينما تعادل ليستر سيتي مع نادي نابولي.