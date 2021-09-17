موعد مباريات الدوري السعودي غدًا

المواطن - محمد سمعه

تُختتم غدًا السبت، الجولة الخامسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/ 2022.

توقيت مباريات الدوري السعودي السبت:

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الهلال والاتفاق وتنطلق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الحزم وأبها في تمام السابعة إلا ربعًا مساءً وتُقام على ملعب نادي الحزم.

وتُختتم مباريات الغد بلقاء النصر والاتحاد في السهرة حيث تُعد هذه المباراة قمة مباريات الجولة الخامسة وتنطلق في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة:

وانتهت مباريات اليوم الجمعة، بفوز الرائد على التعاون في ديربي القصيم بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، حيث أحرز لـ الرائد كل من كريم البركاوي هدفين وعبدالله المقرن هدفًا ومنصور البيشي هدفًا ورائد الغامدي هدفًا، بينما سجل لـ التعاون كل من الكاميروني لياندر تاوامبا هدفين ولوفاتور دي سوسا هدفًا.

أما الشباب فتعادل مع ضمك بنتيجة هدف لكل فريق، بينما تعادل الأهلي مع الفتح بهدف لكل فريق.

ويتواجد الرائد حاليًّا في المقدمة برصيد 10 نقاط، يليه الاتحاد ثانيًا برصيد 9 نقاط، ثم الفتح ثالثًا وضمك رابعًا برصيد 8 نقاط لكل فريق.

وتحتل أندية الفيحاء والهلال والفيصلي المراكز من الخامس إلى السابع برصيد 7 نقاط لكل فريق.

أما ناديا النصر والاتفاق فيتوجدان في المركزين الثامن والتاسع برصيد ست نقاط لكل فريق، أما الأهلي والشباب والباطن ففي المراكز من العاشر إلى الثاني عشر برصيد 5 نقاط لكل فريق.

ويحتل أبها المرتبة الـ13 في ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 4 نقاط، بينما تتواجد أندية الحزم والتعاون والطائي في المراكز من الـ14 إلى الـ16.

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