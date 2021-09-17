موعد مباريات الغد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تُختتم منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد السبت، بـ3 مواجهات، أبرزها قمة النصر ضد الاتحاد.

مباريات دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات الغد عند الساعة 6:30 مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاتفاق على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يقع الاتفاق في المركز السابع بـ6 نقاط من 4 لقاءات.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على نظيره الحزم عند الساعة 6:45 مساء، ويطمح كل منهما لخطف الثلاث نقاط، حيث يحتل الفريق الحزماوي المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، فيما يقع الفريق الأبهاوي في المركز الـ13 بـ4 نقاط.

النصر ضد الاتحاد

وفي ختام مباريات الغد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد، عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

ويتواجد الاتحاد في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلا أنه خاض 3 لقاءات فقط، نظرًا لمشاركته في دوري أبطال آسيا.

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