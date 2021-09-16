موعد مشاركة عمر السومة في مباريات الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تفتقد جماهير النادي الأهلي، النجم السوري عمر السومة لاعب الفريق الكروي الأول وذلك منذ إصابته في مباراة الحزم في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

الأهلي تأثر بغياب عمر السومة

ومنذ غياب السومة عن الراقي ويُعاني الفريق من الناحية التهديفية، حيث سجل هدفين فقط بواقع هدف في شباك كل من ضمك والتعاون في الجولتين الثالثة والرابعة دوريًا.

السومة قد يعود في مباراة ديربي جدة

ومن المتوقع عودة السومة للمشاركة في مباريات الأهلي بداية من الأول من أكتوبر المقبل حيث سيواجه الأهلي، جاره الاتحاد ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي.

وكان الأهلي أعلن عن إصابة السومة بتمزق من الدرجة الثانية، ليغيب عن الراقي لمدة شهر من أجل التعافي والتأهيل للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وسوف يغيب عمر السومة عن مباراتي الفتح في الجولة الخامسة، والفيحاء في الجولة السادسة”.

وكان السومة بكى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحزم التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

ويرتبط السومة بعقد مع الراقي ينتهي في صيف عام 2024، حيث جدد للفريق بعدما كان النصر اهتم بالتعاقد معه خلال آخر موسمين.

ويكمن السر وراء تراجع مستوى لاعبي الراقي في عدم وجود بديل للاعب عمر السومة المصاب حاليًا بالإضافة إلى التعجل والتعاقد مع البرازيلي باولينيو لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني الذي لم يقدم الإضافة حتى الآن للراقي.

كما أن كثرة الخسائر التي تعرض لها الراقي في الموسم الماضي جعلت اللاعبين يفقدون الشغف مما أثر بالسلب على نتائج الفريق في الموسم الحالي.

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