موقف فابيو كاريلي من تدريب سانتوس البرازيلي

المواطن - محمد سمعه

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، رأيه حول تدريب نادي سانتوس البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قرر يوم 22 أغسطس الماضي، إقالة كاريلي أثناء العودة من المغرب، بعد خسارة نهائي البطولة العربية ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

فابيو كاريلي لا يمانع تدريب سانتوس

وتحدث كاريلي لـ موقع playcrazygame البرازيلي مؤكدًا على أنه يُرحب بتدريب نادي سانتوس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كاريلي: “لا أشعر بالقلق، قبلت التحدي الأسوأ في الاتحاد، في المواسم الثلاثة الماضية كان هناك 11 مدربًا، ونجحت في البقاء سنة وسبعة أشهر، إنها نتيجة سيئة، لكنني لم أخش المواجهة”.

ورحل فابيو كاريلي إلى البرازيل لتدريب نادي سانتوس، بعدما تم إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد إلى المدرب الروماني كوزمين كونترا.

أرقام كاريلي مع الاتحاد

وكان الاتحاد تعاقد مع فابيو كاريلي في فبراير عام 2020، ونجح في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم، لينهي الموسم الماضي في المركز الثالث بعدما كان يُنافس على الهبوط، ليشارك في دوري أبطال آسيا، كما تأهل إلى نهائي البطولة العربية.

وقاد كاريلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 49 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تحقيق الفوز 22 مرة، وخسر 11 مواجهة، فيما خيم التعادل على نتيجة 16 لقاء.

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