‎الرئيسية
الرياضة العالمية
ميسي يحصل على راتب خرافي مع باريس سان جيرمان

ميسي يحصل على راتب خرافي مع باريس سان جيرمان

2021/09/18
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
ميسي يحصل على راتب خرافي مع باريس سان جيرمان صورة أرشيفية _ ليونيل ميسي
المواطن ـ إسلام البشبيشي

سلطت التقارير الصحفية، الضوء على الراتب الذي سوف يتقاضاه النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي خلال عقده الذي سوف يستمر لمدة ثلاثة مواسم مع فريق باريس سان جيرمان.

راتب ليو 

وبحسب صحيفة ليكيب التي كشفت عن الراتب المقرر أن يحصل عليه نجم “التانجو” ليو ميسي مع باريس سان جيرمان، والذي سيكون 110 ملايين يورو صافية من الضرائب، وقد حددت المكاسب المحتملة له سواء كانت ثابتة أو متغيرة.

ليو ميسي
ليونيل ميسي

سيحصل لاعب برشلونة السابق على 30 مليون يورو في هذا الموسم مع النادي الباريسي، ولكن في العامين التاليين سيرى ميسي زيادة كبيرة في راتبه بمقدار عشرة ملايين يورو بفضل مكافأة الولاء والتي ستكون سارية إذا بقى الأرجنتيني في باريس سان جيرمان في الموسمين الثاني والثالث.

البرغوث و 110 ملايين 

تتطابق تلك المبالغ عملياً مع تلك التي يتقاضاها النجم البرازيلي نيمار، والذي مدد عقده مؤخراً حتى عام 2025، باستثمار أن عقد البرازيلي لا يشهد زيادات في الراتب على مر السنين.

ليو ميسي
صورة أرشيفية_ ليونيل ميسي

وذكرت الصحيفة أن هذه المبالغ لا تشمل المكافآت لكل من الأهداف الجماعية والفردية التي يمكن أن يحققها ميسي وباريس سان جيرمان من الآن وحتى نهاية الموسم.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للفضول هو الجزء الذي سيتلقاه ميسي بطريقة جديدة، حيث سيدفع له باريس 30 مليون يورو من خلال PSG Fab Token وهي العملة المشفرة للنادي.

ميسي يحصل على راتب خرافي مع باريس سان جيرمان - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

حارس كلوب بروج: أعطينا ميسي ونيمار وهجوم باريس أكثر من حجمهم !

سخر الحارس البلجيكي سيمون مينوليه حارس مرمى الفريق