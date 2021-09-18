ميسي يحصل على راتب خرافي مع باريس سان جيرمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

سلطت التقارير الصحفية، الضوء على الراتب الذي سوف يتقاضاه النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي خلال عقده الذي سوف يستمر لمدة ثلاثة مواسم مع فريق باريس سان جيرمان.

راتب ليو

وبحسب صحيفة ليكيب التي كشفت عن الراتب المقرر أن يحصل عليه نجم “التانجو” ليو ميسي مع باريس سان جيرمان، والذي سيكون 110 ملايين يورو صافية من الضرائب، وقد حددت المكاسب المحتملة له سواء كانت ثابتة أو متغيرة.

سيحصل لاعب برشلونة السابق على 30 مليون يورو في هذا الموسم مع النادي الباريسي، ولكن في العامين التاليين سيرى ميسي زيادة كبيرة في راتبه بمقدار عشرة ملايين يورو بفضل مكافأة الولاء والتي ستكون سارية إذا بقى الأرجنتيني في باريس سان جيرمان في الموسمين الثاني والثالث.

البرغوث و 110 ملايين

تتطابق تلك المبالغ عملياً مع تلك التي يتقاضاها النجم البرازيلي نيمار، والذي مدد عقده مؤخراً حتى عام 2025، باستثمار أن عقد البرازيلي لا يشهد زيادات في الراتب على مر السنين.

وذكرت الصحيفة أن هذه المبالغ لا تشمل المكافآت لكل من الأهداف الجماعية والفردية التي يمكن أن يحققها ميسي وباريس سان جيرمان من الآن وحتى نهاية الموسم.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للفضول هو الجزء الذي سيتلقاه ميسي بطريقة جديدة، حيث سيدفع له باريس 30 مليون يورو من خلال PSG Fab Token وهي العملة المشفرة للنادي.

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