ميلان يقلب الطاولة على ليفربول في دقيقتين

المواطن - محمد سمعه

فجر الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بإنهاء الشوط الأول من مباراة ليفربول متقدمًا بثنائية مقابل هدف، حيث سجل الهدفين في ظرف دقيقتين بعد أن كان متأخرًا بهدف.

ميلان يعود بعد 40 دقيقة:

وتقام المباراة بين الفريقين حاليًّا على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول في إنجلترا.

وكان الريدز تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي فيكايو توموري لاعب الروسونيري بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة.

وظل الروسونيري يحاول بكل قوة لينجح اللاعب الكرواتي أنتي ريبتش في إضافة الهدف الأول للروسونيري بطريقة جميلة في الدقيقة الـ42 ثم بعدها بدقيقتين أضاف اللاعب الإسباني إبراهيم دياز ثاني الأهداف لـ ميلان بعد خطأ قاتل من دفاعات الريدز.

الروسونيري يعود بعد غياب دام 7 سنوات:

ويعود الروسونيري للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد غياب دام 7 سنوات، كما نجح الروسونيري من قبل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2007 على حساب فريق ليفربول في المباراة النهائية التي أُقيمت في اليونان.

تشكيل الروسونيري لمواجهة ليفربول:

وكان تشكيل ميلان جاء مكونًا من “ميك مايغنان – لوكاس هيرنانديز – أليسيو رومانيولي – فيكايو توموري – دافيد كالابريا – فرانك كيسييه – ساندرو تونالي – رفائيل لياو – براهيم دياز – أليكسيس ساليمايكيرس – اوليفر جيرو”.

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