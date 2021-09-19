مينيز بعد الإقالة: شكرًا لجماهير ولاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

وجه المدير الفني البرازيلي مانو مينيز رسالة إلى جماهير ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد قرار إقالته رسميًا، قبل قليل.

مينيز يعلق على قرار إقالته

وأصدر نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بيانًا، قبل قليل، يؤكد إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

حرص مينيز على توجيه رسالة وداعية بالعربية والإنجليزية والبرتغالية، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وقال: “لم أعد مدربًا لنادي النصر، كان قرار النادي بإنهاء عقدي مع الطاقم التدريبي”.

وتابع المدير الفني البرازيلي رسالته قائلًا: “شكرًا للجماهير ولاعبي النصر على وقتهم سويًا، وللشعب السعودي على الاستقبال الجميل.. لقد تعلمنا الكثير خلال هذه الفترة”.

انتقادات لمستوى النصر

وتعرض مانو مينيز لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن تتسبب خسارة الفريق أمام الاتحاد بالأمس في قرار الإدارة بإقالته.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن إدارة النصر من بدأت بالتفاوض مع مدرب الأهلي السابق، الأرجنتيني بابلو غويدي، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بدلًا من المدير الفني البرازيلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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