ناجويا الياباني يفوز على دايجو الكوري ويلحق بالهلال في ربع نهائي آسيا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

استطاع نادي ناجويا جرامبوس الياباني في حجز مقعد بربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على دايجو الكوري الجنوبي بنتيجة 4-2، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من المسابقة.

سيورزوك يقود ناجويا إلى ربع النهائي

وسجل لاعب ناجويا، يعقوب سيورزوك 3 أهداف في الدقائق 12 و63 و65، وأضاف شنسوكي ناكاتاني الهدف الرابع في الدقيقة 79، فيما سجل هدفي دايجو سيسينيا وإدجار برونو دا سيلفا في الدقيقتين 4 و28 من الشوط الأول.

ناجويا يطمح في الوصول إلى النهائي

وبهذا الفوز تأهل ناجويا لدور الثمانية بالبطولة حيث تقام مباريات دور الـ16 من جولة واحدة يتأهل الفريق الفائز إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل حصل دايجو على المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق 6 نقاط خلف كاواساكي فرونتال الياباني المتصدر، مقابل 4 نقاط ليونايتد سيتي الفلبيني ونقطة لبكين جوان الصيني.

وبهذا الفوز تأهل فريق نادويا جرامبوس إلى ربع نهائي البطولة، ليلحق بنادي الهلال الفائز على الاستقلال الإيراني بثنائية نظيفة.

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