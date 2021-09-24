يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها ضد ضمك

ويلعب أبها ضد ضمك عند الساعة 6:40 مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يملك فريق أبها 4 نقاط فقط بالتساوي مع الطائي بعد فوزه على الاتفاق بالأمس.

الانطلاقة الأفضل لنادي ضمك

وتُعد بداية الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك هذا الموسم هي الأفضل له في تاريخ مشاركاته بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والممتدة إلى 3 مواسم متتالية، ويطمح للاستمرار وإنهاء الموسم في مركز متقدم.

وحصد ضمك 8 نقاط بعد مرور 5 جولات على انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو الرصيد النقطي الأعلى له في تاريخ مشاركاته، حيث حصد موسم 2019/ 2020 4 نقاط، فيما اكتفى الموسم الماضي 2020/ 2021 بنقطة واحدة.

ويأمل ضمك في استغلال معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها هذا الموسم، والظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط أو تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، للاستمرار في التقدم بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.